Shelly 1 Mini Gen3: la confezione da 2 relè intelligenti in offerta per la Festa Prime

Mega opportunità per la smart home da non perdere su Amazon in occasione della Festa delle Offerte Prime. La confezione da 2 pezzi di Shelly 1 Mini Gen3, relè intelligente con WiFi e Bluetooth, è disponibile a soli 19,04 euro invece di 29,99.

Shelly 1 Mini Gen3: un boost per la tua smart home

Questi piccoli moduli, nonostante le dimensioni ridotte, sono capaci di offrire tutte le funzionalità di un relè standard e possono essere installati anche nelle scatole da incasso più piccole. Il processore ad alte prestazioni e gli 8 MB di memoria flash permettono di avere sufficiente potenza per la tua automazione domestica.

Grazie a questi dispositivi puoi automatizzare e controllare vari elettrodomestici e apparecchi, come l’illuminazione, le porte del garage, l’impianto di irrigazione o altro ancora. Puoi montarli facilmente dietro interruttori e prese esistenti, rendendo “smart” anche gli impianti tradizionali.

Poi, potrai controllare tutto tramite l’app Shelly Smart Control per gestire l’illuminazione e altri apparecchi direttamente dallo smartphone, con routine personalizzate in base alle tue esigenze del giorno. Inoltre, sono compatibili con Alexa e Google Home e puoi facilmente integrarli nei tuoi ecosistemi di casa intelligente.

Con questo kit avrai dunque due dispositivi Shelly 1 Mini, per darti tutto il necessario per migliorare la domotica della tua casa. Il prezzo in offerta è di 19,04 euro ed è valido fino a domani.