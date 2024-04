SFRECCIA con Mario Kart 8 Deluxe sulla tua Nintendo Switch (-32%)

Diventa agguerrito come non mai, quando si mette Mario Kart 8 Deluxe spero tu sappia che non esistono amici, familiari e partner. Un po’ come con il gioco di carte, questo titolo per Nintendo Switch è stato studiato appositamente per tirare fuori il peggio delle persone perché il punto è uno ed è vincere.

Non ti fidare di chi dice che l’importante è partecipare, significa che non sanno usare bene i JoyCon! Porta a casa il tuo videogame a soli 40,99€ grazie allo sconto del 32% su Amazon, un click e diventa tuo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Mario Kart 8 Deluxe, il gioco perfetto per tutta la famiglia

Il preambolo iniziale era ovviamente ironico. Se però c’è davvero un titolo che può mettere d’accordo tutta la famiglia quello è proprio Mario Kart 8 Deluxe. Divertiti a più non posso non solo in solitaria ma con amici e parenti vicini o online. Il sistema multiplayer è compatibile fino a 12 giocatori per partita per fare davvero delle sfide epiche.

40 personaggi tra cui scegliere, 48 piste su cui provare il brivido e l’adrenalina e diverse modalità di gioco tra le quali battaglia e Bob-omba a tappeto.

Non ti preoccupare visto che anche per i più piccoli è un gioco ideale grazie agli aiuti come l’auto accelerazione e la guida assistita.

Non perdere questo sconto straordinario su Amazon del 32% e porta immediatamente a casa la tua copia di Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch a soli 40,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.