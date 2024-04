Set di 5 punte Bosch a PREZZO WOW su Amazon: risparmi il 27%

Oggi ti segnalo uno sconto davvero interessante e pensato per i lavoretti fai-da-te più pesanti: un set di 5 punte Bosch Professional pensate per i materiali più duri che può essere tuo in offerta a 46,11 euro invece di 63,50 .

Questo set è un accessorio essenziale se hai del lavoro da svolgere con piastrelle e tegole. Queste punte sono progettate per offrire una durata eccezionale, fino a 10 volte più lunga rispetto alle punte standard per piastrelle.

La resistenza e la durabilità di queste punte le rendono ideali per praticare fori nelle piastrelle del bagno, consentendo l’installazione di pareti divisorie per doccia o qualsiasi altro progetto che richieda forature precise e affidabili. Grazie al loro design esagonale, garantiscono un ottimo trasferimento di potenza nei trapani standard a tre ganasce e nei mandrini per trapano avvitatore, assicurando una perforazione efficiente e precisa.

Inoltre, queste punte sono in grado di forare le tegole senza bisogno di raffreddamento, fino a una durezza PEI 5, offrendo versatilità e prestazioni superiori su una vasta gamma di materiali.

Il set include 5 punte da 6 mm, fornendo un’ampia varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto. Acquistalo ora in sconto a 46,11 euro invece di 63,50.