Set di 34 chiavi a bussola a 25€: ottimo SCONTO di Amazon

Un set di 34 chiavi a bussola perfetto per ogni esigenza lavorativa o casalinga: oggi è protagonista di una bella offerta su Amazon che ti permette di acquistarlo a soli 25,43 euro. La promozione è a tempo limitato, quindi ti suggeriamo di sbrigarti.

Set 34 chiavi a bussola: cosa c’è da sapere

Parliamo di un’ottima scelta se stai cercando un set completo e versatile per lavori di precisione e manutenzione. Include infatti una selezione di 33 chiavi a bussola di alta qualità, progettate per soddisfare le tue esigenze di meccanica e assemblaggio.

Il set è composto da 12 chiavi a bussola per azionamento esagonale esterno tondo con attacco da 3/8′ (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20) e 11 chiavi a bussola per azionamento esagonale interno tondo con attacco da 3/8′ (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60). Inoltre, trovi anche 10 chiavi a bussola con azionamento esagonale interno tondo con attacco da 5/16′ (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55).

Perfetto per una varietà di applicazioni, questo set ti offre gli strumenti necessari per lavorare con precisione su bulloni e viti di diverse dimensioni e tipi. Ideale per meccanici, hobbisti e professionisti che necessitano di attrezzi affidabili e di alta qualità: acquistalo adesso in sconto lampo a soli 25,43 euro.