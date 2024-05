Set di 25 punte per avvitatore Bosch a 18€: SUPER SCONTO del 44% su Amazon

Amazon sta letteralmente svendendo con il 44% di sconto questo set da 25 punte per avvitatore del marchio Bosch: il prezzo finale, se completi l’ordine adesso, è di soli 18,51 euro invece di 33 con la spedizione Prime che ti assicura la consegna in sole 24 ore

Set di 25 punte per avvitatore Bosch: i dettagli

Il set da 25 pezzi di bit di avvitamento Extra Hard di Bosch Accessories offre prestazioni robuste e affidabili per una vasta gamma di lavori. La zona di torsione estesa lo rende resistente anche per lavorazioni prolungate e intense.

Queste punte rappresentano quindi una scelta versatile e resistente per una varietà di applicazioni: resistono facilmente ai picchi i coppia, garantendo che possano affrontare qualsiasi compito con efficacia.

Infine, con un codolo esagonale standard possono essere facilmente utilizzate con trapani standard a tre ganasce e mandrini per trapano avvitatore per una potenza di trasferimento affidabile e sicura. Un set che non dovrebbe mancare nella tua cassetta degli attrezzi: con il 44% di sconto è tuo a 18,51 euro invece di 33.