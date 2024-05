Avvitatore elettrico ricaricabile con accessori e luce a LED in offerta a 12 euro su Amazon

Questo avvitatore elettrico con batteria ricaricabile, completo di accessori e luce a LED integrata, è perfetto per svolgere piccoli lavoretti in casa, come il montaggio dei mobili e altre faccende. Puoi acquistarlo oggi in offerta su Amazon a soli 11,99 euro grazie al 40% di sconto applicato sul listino.

Avvitatore elettrico in offerta: le caratteristiche

Con l’avvitatore elettrico Kiprim ES4 puoi avere praticità e leggerezza grazie al suo design ergonomico e alla batteria ricaricabile senza fili. Perfetto per l’uso domestico, è versatile e può essere impiegato in una vasta gamma di situazioni, come il montaggio di mobili, il fissaggio di armadi alle pareti, l’assemblaggio di giocattoli e molto altro ancora.

L’utile display integrato fornisce informazioni chiare sulla carica della batteria, con diversi colori che indicano lo stato di carica. La presenza di una luce a LED frontale rende il lavoro più sicuro anche in ambienti bui, illuminando il punto in cui si sta lavorando.

Il cacciavite ha la capacità di stringere e allentare le viti regolando le posizioni delle leve avanti e indietro risultando così facile da usare. Il set di accessori inclusi nella confezione comprende punte regolabili, il connettore e il magnetizzatore, per avere subito tutto per quello che ti serve per iniziare.

Un piccolo accessorio utilissimo ad un piccolo prezzo: acquistalo ora in offerta su Amazon a 11,99 euro.