Set da 6 tazzine Excelsa Kimono in sconto del 15%, perfetto per Pasqua

La Pasqua si sta ufficialmente avvicinando e tu vuoi trovare il regalo perfetto da fare ad amici e parenti oppure, perché no, a te stesso? In tal caso, non farti scappare il set da 6 tazzine Excelsea Kimono sconto del 15% su Amazon. Sono fino a esaurimento scorte avrai l’occasione di portarle a casa a soli 20,20€ invece di 25,25€. Si tratta di una promozione davvero incredibile, soprattutto tenendo presente che le tazzine e i vari accessori da cucina di questo brand, sono sempre realizzati in porcellana ed altri materiali di primissima qualità. Si tratterà, dunque, di un set di aggiungerei per anni anni alla tua collezione!

Da usare tutti i giorni: set da 6 tazzine Excelsa Kimono

L’Estremo Oriente, con la sua cultura ricca di mistero e fascino, continua a esercitare un’attrazione sempre crescente sui prodotti di design e di utilizzo quotidiano. Le sue tradizioni millenarie, i suoi stili distintivi e la profonda spiritualità rendono questi paesi un universo affascinante da esplorare ed hanno ispirato pienamente questo set da 6 tazzine Excelsa Kimono. Le linee pulite e essenziali, i colori tenui e i richiami alla natura caratterizzano questo trend in continua ascesa!

Tra le varie influenze orientali delle tazzine Excelsea, emergono tre elementi distintivi: la meditazione Zen, l’arte del kimono e l’Hanami. La pratica della meditazione Zen mira a raggiungere uno stato di connessione profonda con il proprio essere interiore, eliminando le distrazioni e concentrandosi sul momento presente. Il kimono, simbolo della tradizione giapponese, è molto più di un semplice indumento: è un’opera d’arte da indossare. L’arte della vestizione del kimono, conosciuta come Kitsuke, richiede maestria e precisione per esaltare la bellezza e la ricercatezza di questo abito tradizionale.

Infine, l’Hanami celebra la fugace bellezza dei fiori di ciliegio in fiore, un evento tanto atteso quanto effimero. Questa festa, che si svolge sotto gli alberi fioriti durante il periodo primaverile, è un tributo alla rinascita e alla bellezza della natura. In questo contesto di ispirazione orientale s’inserisce il set da 6 tazzine Excelsa Kimono, un omaggio alla bellezza e all’eleganza della cultura giapponese. Grazie al loro design raffinato e i richiami alla tradizione, queste tazzine trasportano l’utente in un viaggio sensoriale attraverso i paesaggi e le tradizioni dell’Estremo Oriente. Acquista il set in sconto del 15% finché hai ancora l’occasione a portata di mano!