Set cacciaviti di precisione 52-in-1 a 9,99 euro: OCCASIONE AMAZON

Per lavoretti di precisione non puoi fare a meno di questo set di cacciaviti 52-in-1 oggi in offerta su Amazon a 9,99 euro. Include tutto quello che serve in una pratica confezione magnetica facilissima anche da portare in giro.

Set di cacciaviti di precisione: 52 pezzi per i lavori più accurati

Questo kit di precisione è un alleato indispensabile vuoi mettere le mani sui tuoi dispositivi elettronici e oggetti di uso quotidiano. Include 24 punte punte a doppia estremità e 48 modelli per coprire un’infinità di applicazioni: dal MacBook agli smartphone, dalle console come PS4, PS5, Xbox fino a occhiali, orologi e droni.

Ogni punta è realizzata in acciaio CRV, un materiale rinomato per la sua resistenza all’usura e l’elevata durezza senza perdere il fattore di portabilità: pesa infatti appena 175 grammi e puoi portare l’intero set comodamente in tasca.

La custodia, con il suo pratico coperchio scorrevole e i magneti incorporati, tiene tutto ben organizzato e impedisce che le punte si perdano. Inoltre, il design intelligente dell’impugnatura prevede un blocco a cuscinetto a sfera per garantire una presa salda e sicura della punta, mentre il magnete integrato è perfetto per catturare anche le viti più piccole.

Il set 52-in-1 di cacciaviti di precisione Jorest è la scelta ideale per il tuo fai-da-te: acquistalo a soli 9,99 euro.