Le Serie TV da vedere a capodanno

Cosa c’è di meglio se non attendere l’arrivo dell’anno nuovo guardando contenuti eccezionali insieme alle persone che ami? Ecco perché, se non sai come riempire l’attesa della mezzanotte, abbiamo organizzato un elenco delle migliori serie TV da vedere a capodanno.

Grazie a questi titoli potrai passare dei momenti davvero emozionanti senza annoiarti prima del conto alla rovescia.

Serie TV per capodanno: commedie romantiche

Cosa c’è di meglio se non terminare l’anno vecchio e accogliere quello nuovo con qualche Serie TV romantica per capodanno, che sia anche in grado di divertire?

Love | Netflix

Gus e Mickey, due trentenni con personalità opposte, esplorano le complessità delle relazioni moderne tra momenti di intimità e sfide quotidiane, offrendo uno sguardo sincero e divertente sull’amore contemporaneo.

Emily in Paris | Netflix

Emily, una giovane americana, si trasferisce a Parigi per lavoro, affrontando differenze culturali e romantiche avventure. Tra moda, amicizie e relazioni complicate, cerca di adattarsi alla vita parigina con entusiasmo e qualche goffo tentativo.

Serie TV Corali

Le migliori serie TV corali per capodanno ti stanno aspettando.

The Umbrella Academy | Netflix

Sette fratelli adottivi con superpoteri si riuniscono dopo anni per indagare sulla morte del padre e prevenire un’imminente apocalisse. Tra dinamiche familiari disfunzionali e minacce soprannaturali, devono imparare a collaborare per salvare il mondo.

Modern Family | Disney+

La serie segue le vite intrecciate di tre famiglie imparentate a Los Angeles, esplorando con umorismo e sensibilità le sfide della vita familiare moderna, dalle relazioni intergenerazionali alle nuove definizioni di famiglia.

Classici senza tempo: le serie TV perfette per capodanno

Non è capodanno senza le serie TV che rimangono classici senza tempo.

Friends | Netflix

Sei amici vivono a New York, affrontando insieme le gioie e le difficoltà della vita adulta. Tra relazioni amorose, carriere in evoluzione e momenti esilaranti, il loro legame rimane il punto fermo delle loro vite.

The Big Bang Theory | Netflix

Un gruppo di brillanti fisici socialmente impacciati vede le proprie vite stravolte dall’arrivo di una vivace vicina di casa. La serie esplora con ironia il contrasto tra la loro genialità scientifica e la loro goffaggine nelle interazioni sociali.

Thriller e azione

Capodanno movimentato con queste serie TV thriller e d’azione.

Stranger Things | Netflix

In una tranquilla cittadina dell’Indiana degli anni ’80, la scomparsa di un ragazzino scatena eventi soprannaturali. Un gruppo di amici, aiutati da una misteriosa ragazza con poteri telecinetici, affronta creature mostruose e esperimenti governativi segreti.

La casa di carta | Netflix

Un gruppo di rapinatori, guidati da un misterioso “Professore”, tenta audaci colpi alla Zecca di Stato spagnola e alla Banca di Spagna. Tra strategie geniali e colpi di scena, la serie esplora le motivazioni personali dei protagonisti e le tensioni all’interno del gruppo.

Serie TV a capodanno per bambini

Mai dimenticare i più piccoli che meritano le loro serie TV a capodanno.

A Series of Unfortunate Events | Netflix

Basata sui libri di Lemony Snicket, la serie segue le disavventure dei fratelli Baudelaire, orfani perseguitati dal malvagio Conte Olaf che cerca di impossessarsi della loro eredità. Con umorismo nero e situazioni assurde, i ragazzi affrontano ogni ostacolo con ingegno e determinazione.

The Mandalorian | Disney+

Un cacciatore di taglie solitario ai confini della galassia accetta un incarico misterioso che lo porta a proteggere un bambino appartenente alla stessa specie di Yoda. Tra avventure spaziali e conflitti morali, il Mandaloriano sviluppa un legame inaspettato con il suo piccolo protetto.

Nel frattempo puoi guardare le migliori Serie TV per Natale.