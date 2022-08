Serie A TIM: come vedere Lazio-Inter in streaming

In un caldo agosto 2022, a rendere ancora più bollenti le giornate ci sono le prime partite della nuova stagione di Serie A TIM 2022/23. Gli appassionati di calcio si stanno facendo una scorpacciata di match nella speranza che la propria squadra del cuore possa iniziare bene il campionato.

Il prossimo importante appuntamento in programma vedrà sfidarsi due squadre molto amate: da una parte la Lazio e dall’altra l’Inter. La partita verrà trasmessa in diretta streaming venerdì 26 agosto alle ore 24:45. Ma come è possibile vederla in live e senza interruzioni?

Per prima cosa devi avere attivo un abbonamento con DAZN che offre in esclusiva tutte le partite di Serie A TIM. Se ancora non ti sei iscritto puoi farlo proprio in questo momento scegliendo uno dei due piani DAZN disponibili. Il Piano DAZN Standard ti permette di collegare fino a 2 dispositivi contemporaneamente connessi alla stessa rete.

Il Piano DAZN Plus, invece, offre una visione in contemporanea dei contenuti fino a un massimo di 6 dispositivi. 2 connessi alla stessa rete, mentre gli altri 4 in mobilità. Sia in un caso che nell’altro è bene gestire i dispositivi registrati all’app ufficiale di DAZN per evitare spiacevoli blocchi.

Serie A TIM: Lazio-Inter in streaming senza interruzioni

Purtroppo quando si accede a qualche contenuto in streaming, come in questo caso le partite di Serie A TIM su DAZN, il pericolo è quello di subire fastidiosi buffering o caricamenti video. Quindi, cosa puoi fare per vedere Lazio-Inter senza interruzioni?

La soluzione vincente si chiama NordVPN. Si tratta di un’applicazione – disponibile per qualsiasi sistema operativo, smart TV e console – che non solo offre una connessione crittografata e quindi protetta, ma anche stabile e veloce.

Infatti, tutti i server NordVPN sono ottimizzati per offrire un’esperienza di streaming live e on demand soddisfacente, migliorando notevolmente la connessione dati. In questo modo potrai vedere tutta la Serie A TIM senza problemi e senza interruzioni in qualsiasi circostanza.

Non solo, ma potrai accedere a DAZN da qualsiasi luogo fuori dall’Italia. In sostanza, NordVPN si aggiorna costantemente per aggirare il limiti geografici imposti da tutte le piattaforme di streaming. In questo modo potrai fruire del tuo abbonamento anche quando ti trovi all’estero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.