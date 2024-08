Sennheiser HD 620S in offerta: qualità estrema per i puristi più esigenti

Le cuffie Sennheiser HD 620S sono attualmente disponibili al prezzo scontato di 296,65€, con un notevole risparmio rispetto al prezzo originale di ben 349,00€. Comodissime e con la qualità premium che ci si aspetta da Sennheiser: a questo prezzo sono davvero un must buy.

Le Sennheiser HD 620S sono progettate per offrire una riproduzione sonora ad alta fedeltà. Grazie ai trasduttori angolati da 42 mm e alla bobina mobile in alluminio da 150 Ohm, offrono una separazione eccellente e un dettaglio incredibile in vari generi musicali, come la musica classica e il pop. La gamma media è ben bilanciata, con una leggera enfasi tra i 400 e gli 800 Hz che aggiunge pienezza al suono, mentre i bassi sono caldi e controllati, senza essere preponderanti.

Il design delle HD 620S è robusto e confortevole. Gli auricolari sono realizzati con materiali di alta qualità, inclusi padiglioni in pelle sintetica e una fascia per la testa rinforzata in metallo, garantendo durabilità e comfort anche durante lunghe sessioni di ascolto.

Queste cuffie non sono dotate di funzionalità smart come il controllo touch o la cancellazione attiva del rumore, su questo modello Sennheiser ha preferito concentrarsi sulla qualità audio e sul comfort. Sono ideali per l’ascolto a casa. Il cavo da 1.8m con connettore da 3.5mm e adattatore da 6.3mm le rende compatibili con una vasta gamma di dispositivi audio, sia professionali che consumer.

Le Sennheiser HD 620S offrono un suono dettagliato e bilanciato, ideale per chi cerca un’esperienza di ascolto immersiva e di alta qualità. Insomma, il meglio del meglio – ma senza troppi fronzoli. Se sei un purista della musica, non perderti questa offerta e acquistale ora per averle ad un ottimo prezzo!