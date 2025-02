Sembra incredibile, ma One UI 7 gira alla grande anche su Samsung Galaxy S8

L’aggiornamento a One UI 7, basato su Android 15, è attualmente disponibile solo per la nuova serie dei Samsung Galaxy S25 e in versione beta per i Galaxy S24.

Tuttavia alcuni utenti, stanchi di attendere l’arrivo ufficiale dell’update, hanno deciso di prendere in mano la situazione ed agire autonomamente. Addirittura, la One UI 7 ha fatto la sua comparsa su dispositivi molto più vecchi, come il Samsung Galaxy S8, lanciato quasi otto anni fa.

One UI 7 mantiene un’estrema fluidità anche su Samsung Galaxy S8

Un utente di Reddit, SaidBl1, ha condiviso il video che mostra Samsung Galaxy S8 funzionare con One UI 7, dimostrando come l’update possa girare tranquillamente anche su un hardware più datato, seppur con qualche compromesso:

Nel filmato in questione, l’utente mostra diverse funzionalità di One UI 7, tra cui Circle to Search, i nuovi toggle delle Impostazioni Rapide, la Now Bar (che appare come notifica attiva e nella schermata di blocco), l’animazione di ricarica sulla Now Bar e alcune funzionalità online di Galaxy AI. Tutte queste feature, tipiche dei nuovi flagship Samsung, sono state adattate a un dispositivo del 2017 ed il risultato è impressionante.

Come certamente avrete intuito, a bordo di questo Galaxy S8 è presente una custom ROM, vale a dire una versione modificata da sviluppatori indipendenti. Samsung, nonostante offra uno dei cicli di aggiornamento più lunghi del settore (fino a sette major update per i suoi ultimi flagship), non può supportare dispositivi così vecchi. Il limite per One UI 7 sarà probabilmente la serie Galaxy S21, lanciata con Android 11 e la promessa di arrivare ad Android 15. Il Galaxy S8, invece, è ormai fuori dai giochi per quanto riguarda gli aggiornamento ufficiali.

La ROM utilizzata presenta comunque diversi bug, tra cui problemi con la fotocamera, la torcia, lo sblocco facciale, Smart View, DeX, riavvii casuali e comportamenti anomali per Wi-Fi, hotspot e biometrica. Inoltre, l’installazione su smartphone Samsung ormai obsoleti richiede competenze tecniche avanzate e potrebbe danneggiare il dispositivo se non eseguita correttamente. Nonostante i limiti, è impressionante vedere come la comunità continui a mantenere in vita dispositivi iconici come il Samsung Galaxy S8 ma, per i dispositivi idonei, l’attesa dell’aggiornamento ufficiale rimane la scelta più sicura.