SelfyConto: zero spese e prelievi gratuiti

Vuoi aprire un conto senza spese, con la possibilità di vincolare anche delle somme e avere un 5% annuo lordo di ritorno? Oggi ti presentiamo SelfyConto, il conto Banca Mediolanum che ti da tutto e anche di più, senza spese e con prelievi gratuiti, che puoi aprire in pochi passaggi grazie alla Spid.

Tutti i servizi di SelfyConto

All’interno di SelfyConto avrai accesso ad un canone di tenuta gratuito per il primo anno, e che resta tale se sei under 30 fino al compimento dei trent’anni, una carta di debito gratuita realizzata in PVC 100% riciclato, prelievi gratuiti e senza limiti di operazioni in tutta l’area Euro, e tutte le principali operazioni bancarie come bonifici, addebiti utenze, F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche senza costi aggiuntivi.

Tutto questo ovviamente è quello che possiamo definire il pacchetto base, ma se sei interessato a altro, allora sappi che potrai richiedere altri tipi di carte: oltre alla Mediolanum Card già citata, potrai prendere la Mediolanum Prepaid Card, della quale potrai scegliere il colore (tra verde, viola, rosa e blu) e persino mettere la tua foto sopra. A proteggerla poi ci penseranno gli Alert SMS e il MasterCard SecureCode, così da evitare ogni possibile frode.

Se però volete qualcosa di più funzionale, allora ecco la Mediolanum Credit Card, una carta di credito che potrai scegliere nel colore blu, bianco e grigio, sempre con o senza foto sopra, e avrai la possibilità di accedere a funzioni come la dilazione e lo Spending Control, per abilitare e disabilitare alcune operazioni, oltre che inserire un limite di acquisto. Questa infine, potrà fare affidamento ad un plafond di 1.500 euro, e potrà essere richiesta durante l’apertura del SelfyConto, oppure in un secondo momento.