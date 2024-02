SelfyConto rivoluziona il risparmio con il 5% di interesse

Banca Mediolanum rivoluziona il concetto di conto deposito con la sua offerta SelfyConto, un’opportunità unica nel panorama bancario italiano. Con un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a soli 6 mesi e la libertà di svincolare i fondi senza perdere gli interessi maturati, questa proposta si presenta come una soluzione vantaggiosa e flessibile per tutti i risparmiatori.

Ecco quanto offre SelfyConto

Una delle principali attrattive di SelfyConto è l’assenza totale di canone di tenuta conto: per tutti per il primo anno di attivazione e per i giovani fino a 30 anni di età. La comodità è al centro dell’esperienza SelfyConto e la carta di debito gratuita – realizzata in PVC 100% riciclato – ne è un esempio tangibile.

Oltre ai vantaggi già menzionati, il servizio offre prelievi di contante in area Euro gratuiti e la possibilità di effettuare operazioni bancarie senza costi aggiuntivi – dai bonifici all’addebito utenze, passando per F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

SelfyConto include opzioni di mobile payment per pagare da tutti i tuoi dispositivi (smartphone, smartwatch o tablet) con i principali wallet digitali, supporto a pagamenti CBILL e PagoPA e anche Trading Online, per accedere e operare in tempo reale su 24 mercati mondiali. Azioni, Warrat, ETF, fondi aperti e titoli di stato: tutto a portata di smartphone.

SelfyConto di Banca Mediolanum si presenta come un’opportunità unica nel panorama bancario italiano, offrendo un tasso annuo lordo del 5% sulle somme vincolate a soli 6 mesi, unito a una serie di vantaggi e servizi gratuiti che rendono l’esperienza bancaria più conveniente e accessibile per tutti. Apri SelfyConto online: ci vorranno soltanto pochi minuti.