Sedia ergonomica da ufficio in super sconto (-25%)

Una buona sedia ergonomica è comoda non solo per lavorare al PC ma anche per metterti a giocare in totale serenità, a casa tua. Per questo, ti consigliamo di acquistare un modello davvero incredibile e super comodo, in sconto del 25%. Si parla della sedia ergonomica SIHOO Doro disponibile a soli 256,52€ invece di 339,99€!

Sedia ergonomica perfetta per lavorare e giocare!

La sedia ergonomica SIHOO Doro C300 è progettata per combinare comfort, salute e tecnologia avanzata, rendendola ideale per l’uso in ufficio o a casa. Questa sedia innovativa offre un poggiatesta regolabile e un supporto lombare autoregolabile che si adatta automaticamente ai movimenti del corpo, garantendo un sostegno continuo e riducendo il mal di schiena. Da menzionare anche i braccioli 3D ultra-soffici che a loro volta sono sono regolabili in tre direzioni!

Il sistema di tracciamento dinamico del peso è una delle caratteristiche distintive di questa sedia ergonomica. Con un meccanismo intelligente di rilevazione del peso, la sedia si adatta automaticamente al corpo dell’utente, supportando fino a 150 kg e offrendo una reclinazione equilibrata e senza sforzo.

Il design in rete traspirante assicura un flusso d’aria continuo, mantenendo la schiena fresca anche in estate. Inoltre, la sedia ergonomica è certificata per la sicurezza e la qualità con standard REACH, EN1335, e BIFMA SGS, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Acquistando questa sedia, si beneficia di una garanzia di tre anni con accessori gratuiti. Per cui non farti scappare lo sconto del 25% su Amazon e assicurati il massimo comfort mentre lavori o giochi!