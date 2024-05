Sedia da GAMING a 69€ su Amazon?! Corri, prima che si esaurisca!

Rivestita in pelle sintetica traspirante e imbottita con soft foam, la sedia Baroni Home offre un comfort eccezionale anche durante le sessioni più lunghe. Lo schienale ergonomico si adatta alla curvatura della colonna vertebrale, supportando la zona lombare e cervicale per prevenire dolori posturali. Inoltre, la seduta ampia e regolabile in altezza consente di trovare la posizione ideale per ogni corporatura.

L’intera sedia è altamente regolabile per adattarsi alle tue esigenze. Lo schienale può essere inclinato da 90° a 120° per permetterti di rilassarti o concentrarti durante il gioco. I braccioli offrono un supporto ottimale per gli avambracci, riducendo la tensione muscolare, mentre la rotazione a 360° garantisce la massima libertà di movimento.

Costruita con una struttura in metallo resistente, questa sedia offre stabilità con una portata massima di 200 kg. E le rotelle posizionate sui 5 raggi assicurano una mobilità eccellente su qualsiasi superficie!

Certificata SGS, questa sedia da gaming è progettata per garantire la massima qualità e sicurezza. Tutti i componenti, infatti, sono di massima qualità, incluso il pistone presente nella basa, il quale garantisce alla sedia di regolarsi in altezza.

Inoltre, è inclusa una serie di accessori, tra cui cuscini per il supporto lombare e cervicale, istruzioni di montaggio e materiale di installazione, per garantire un’esperienza completa e soddisfacente.