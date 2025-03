Per iOS 19 la parola d'ordine potrebbe essere "trasparenza"

La competizione tra Android e iOS continua senza sosta. Tuttavia, non si può ignorare l’influenza che Apple ha sul settore, con molte innovazioni che finiscono per essere adottate anche dagli OEM Android. Con iOS 18, Apple ha introdotto cambiamenti che avvicinano l’esperienza utente di iPhone a quella di Android, ma con iOS 19, la situazione potrebbe ribaltarsi ancora una volta e portare il prossimo sistema operativo verso Vision Pro.

Fortemente ispirato a Vision Pro

Il noto leaker Jon Prosser ha recentemente condiviso alcune anteprime di iOS 19, evidenziando un rinnovamento grafico, piuttosto che funzionale. Il nuovo design si ispira fortemente a visionOS, il sistema operativo dell’Apple Vision Pro, con un’interfaccia più arrotondata e traslucida.

Questa evoluzione porta a un effetto 3D fluttuante, con elementi simili al vetro smerigliato, già visibili in alcune app come Apple Sports e Invites. Secondo Prosser, questa trasformazione era inizialmente prevista per iOS 18, ma è stata posticipata al prossimo aggiornamento.

Immagini

(Credit: Jon Prosser via YouTube)

Dai mockup trapelati emergono numerosi indizi della nuova estetica trasparente, tra cui:

Schermata di blocco con elementi in vetro satinato

con elementi in vetro satinato Restyling significativo dell’app Fotocamera

Pop-up nelle Impostazioni con effetto traslucido

con effetto traslucido Nuovo dock fluttuante per le icone nell’app Apple TV

Sorprendentemente, non ci sono riferimenti a innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale. Il focus è stato infatti catturato dall’estetica piuttosto che dalla funzionalità, allineandosi con il restyling della prossima serie iPhone 17.

I mockup? Build obsolete, secondo Gurman

Non tutti sono convinti delle indiscrezioni di Prosser. Un altro noto esperto del settore, Mark Gurman, sostiene che le immagini mostrate siano basate su build obsolete o su descrizioni approssimative, prive di dettagli chiave. Per scoprire la verità, dovremo attendere il WWDC 2025, che si terrà online dal 9 al 13 giugno. Apple stessa ha lasciato alcuni indizi nella grafica dell’evento, che presenta elementi in vetro traslucido sopra il numero “25".

Gli OEM Android hanno spesso sperimentato interfacce traslucide, ma la loro tendenza a seguire le scelte di Apple potrebbe renderle più diffuse nel prossimo futuro. Resta da vedere se questa scelta porterà vantaggi reali o se si tratterà solo di una pura questione di estetica.