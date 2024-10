Messaggi da numero con prefisso +44? Attenzione alla truffa SMS e WhatsApp

Continua la truffa telefonica del numero con prefisso +44 dal Regno Unito. Questa volta però non si tratta di uno squillo. I cybercriminali stanno integrando nuove modalità di minaccia. Infatti, la truffa ora arriva da messaggi +44.

Possono arrivarti tramite SMS, ma anche WhatsApp e la strategia è sempre la stessa, ottenere informazioni sensibili, dettagli di pagamento e denaro. Al momento i cybercriminali abbordano la preda sfruttando tre esche, a seconda dell’utente contattato:

proposta di lavoro allettante con guadagni elevati e facili senza dover dedicare molto tempo; proposta di investimento con guadagni elevati e rischio bassissimo; proposta di contatto con interesse sentimentale.

In tutti e tre i casi l’obiettivo è quello di estorcere denaro alla vittima senza che se ne accorga, anzi pensando di fare bene. Le tecniche di ingegneria sociale in questo caso non sono particolarmente avanzate, ma fanno leva sulla fiducia che la potenziale vittima crea nei confronti di chi sta dall’altra parte dei messaggi truffa con prefisso +44.

Messaggi truffa +44: difenditi fin da subito

Per contrastare i messaggi truffa con prefisso +44, provenienti dal Regno Unito, è indispensabile acquisire buone abitudini online fin da subito. Qualsiasi sia il mezzo utilizzato, SMS o WhatsApp, il tuo approccio non deve cambiare nei confronti di queste minacce. Quindi la prima cosa da fare è saper individuare questa truffa:

messaggi con prefisso +44 , in questo caso dal Regno Unito, o più in generale con prefisso estero perché al 99,9% si tratta di truffe ;

con , in questo caso dal Regno Unito, o più in generale con prefisso estero perché al 99,9% si tratta di ; proposte “ troppo belle per essere vere “;

“; richiesta di denaro da investire o da inviare a seguito di un contratto di lavoro, un investimento o una proposta sentimentale.

Una volta riconosciuti i messaggi truffa +44 è importante sapersi difendere. Ecco alcuni consigli molto utili in merito che vanno bene per questo caso, ma anche per altri casi simili: