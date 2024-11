Se abiti in questa regione ti aspetta una grande novità sul digitale terrestre

Un’altra grande novità è approdata sul digitale terrestre, ma questa volta è disponibile solo per chi abita in Lombardia. Stiamo parlando di un nuovo canale TV ora disponibile solo a livello locale per chi vive in questa regione del nord Italia. Vediamo nei dettagli cosa è successo in queste ultime ore sulla piattaforma.

Ora è disponibile Radio Super che, prendendo la posizione di Well TV, è sintonizzato alla numerazione LCN 788. Basta solo digitare questi tre numeri sul tuo telecomando per vedere la programmazione di questo nuovo canale? Probabilmente no. Ecco perché ti serviranno sicuramente alcuni nostri consigli.

Prima di tutto però devi sapere una cosa. La maggior parte degli aggiornamenti che in questi giorni stanno arricchendo il digitale terrestre richiedono un televisore o un decoder compatibile ai nuovi standard trasmissivi. Stiamo parlando nello specifico di DVB-T2 HEVC Main 10 e codifica Mpeg-4 che saranno il futuro di tutta la piattaforma.

Digitale Terrestre: come sintonizzare Radio Super in Lombardia

Sei curioso di vedere il nuovo canale disponibile in Lombardia? Allora segui i nostri consigli per sintonizzarlo sul tuo apparecchio, aggiornandoti così a tutte le novità del digitale terrestre. Ovviamente per farlo, in questo caso, devi abitare in Lombardia e avere accesso alle emittenti disponibili al Mux Locale 3 con Radio Super all’LCN 788.