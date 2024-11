Digitale Terrestre: un nuovo canale fa capolino sulla piattaforma

Sulla piattaforma digitale terrestre in questi giorni ha fatto capolino un nuovo canali TV. Questo indica con quanta solerzia questa tecnologia, che offre tantissimi canali gratuiti a disposizione degli utenti, continua ad aggiornarsi senza sosta. Una novità interessante per tutti i cultori della televisione gratuita. Ma di cosa si tratta?

Stiamo parlando del canale CS24.Live che approda alla numerazione LCN Nazionale 63 del telecomando. Si trova nel Mux Persidera 3 ed è sintonizzabile dalla mezzanotte del 1° novembre 2024. Veniamo ora ai contenuti di questo canale per chi non lo conosce ed è la prima volta che ne sente parlare qui in questo articolo.

Se il digitale terrestre offre un’infinità di film e serie gratis, sono disponibili anche canali di intrattenimento completo. CS24.Live offre una programmazione variegata che va dall’informazione all’intrattenimento. Con un focus sulle notizie locali, propone aggiornamenti giornalieri su politica, economica e cultura. In questi giorni anche sulle elezioni negli Stati Uniti.

Oltre alle news, CS24.Live trasmette anche programmi di intrattenimento e contenuti originali per un pubblico ampio e diversificato, di tutte le età. Si tratta di un’ottima risorsa per tutti coloro che cercano un’informazione rapida su eventi nazionali e locali.

Digitale Terrestre: come vedere CS24.Live

Ora ti starai chiedendo come puoi vedere CS24.Live sul digitale terrestre dal tuo televisore o decoder. Questo è molto facile. Per prima cosa verifica che non sia già presente alla Numerazione LCN 63. Questo perché, se hai attiva la “Risintonizzazione Automatica” dei canali potresti già aver ottenuto l’aggiornamento automaticamente.

Altrimenti, avvia la “Ricerca Automatica” dei canali. Trovi questa funzionalità all’interno del menù del tuo telecomando, alla sezione “Ricerca Canali“. In pochi minuti avrai una lista canali TV completa con tutti gli aggiornamenti del caso, incluso CS24.Live.