SD SanDisk Extreme PRO da 128GB + RescuePRO Deluxe a soli 30€ solo su Amazon

Siete alla ricerca di un buon accessorio per aumentare lo spazio di memorizzazione dei vostri device mobile? Oggi potreste approfittare di una grande offerta Amazon riguardante la scheda SDXC SanDisk Extreme PRO da 128 GB che passa da 54,62 euro a soli 30,50 euro con uno sconto pari al 44%. Il prezzo finale è tra i più bassi di sempre per questo dispositivo e questo taglio di memoria, quindi affrettatevi.

SanDisk Extreme PRO da 128GB + RescuePRO Deluxe: -44% solo per oggi

Ideale per action camera, fotocamere o droni, questa scheda SD a elevate prestazioni consente di riprendere video in 4K UHD e Full HD, e di scattare foto ad alta risoluzione. La rapida scheda di memoria SDXC SanDisk Extreme offre velocità di lettura fino a 200MB/s di lettura e di scrittura fino a 140MB/s. Con una classe di velocità UHS 3 (U3) e una classe di velocità video 30 (V30), la scheda permette di scattare foto in sequenza rapida. È stata realizzata e testata soprattutto per funzionare in condizioni estreme: impermeabile, resistente alle temperature, agli urti e ai raggi X.

La microSD ha caratteristiche di alto livello, risultando del tutto ideale per le velocità di lettura e scrittura richieste da uno smartphone o da un tablet. Grazie alle performance offerte risulta altresì perfetta per la registrazione video 4K, aspetto sul quale non tutte le SD sul mercato possono garantire medesimi target qualitativi. Con questa promozione vi sono inclusi anche 2 anni per il software di recupero file RescuePRO Deluxe, che permette di ripristinare facilmente e velocemente le immagini eliminate per errore.

Insomma, cosa state aspettando? La SanDisk Extreme PRO da 128GB è disponibile solo per oggi a soli 30,50 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia grazie ad Amazon Prime.