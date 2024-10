Scrubs: il reboot dell'amatissima serie tv non è più solo un'ipotesi

Dopo anni di voci e speculazioni, sembra che la tanto attesa continuazione di Scrubs – Medici ai primi ferri, celebre serie tv medical comedy creata da Bill Lawrence, stia per diventare realtà.

Lo stesso Lawrence ha confermato l’esistenza di un progetto che rappresenterà una via di mezzo tra un reboot e un revival. L’idea è quella di riportare in scena i personaggi più amati dai fan, ma adattando la storia alla contemporaneità per arricchirla con nuovi volti e tematiche attuali.

Tutto pronto per il ritorno di Scrubs: a che punto siamo?

Il progetto, spesso denominato Scrubs 2.0, vedrà quindi il ritorno di alcuni membri del cast originale, tra cui Zach Braff (J.D.) e Donald Faison (Turk), con i quali Lawrence ha già discusso e che si sono dimostrati entusiasti all’idea di riprendere i loro ruoli. Anche Sarah Chalke, che interpretava la dottoressa Elliott Reid, ha espresso interesse nel partecipare ad un possibile revival. Per Lawrence, il coinvolgimento di parte del cast storico è essenziale per garantire il successo del progetto, ma la vera sfida sarà quella di far conciliare gli impegni degli attori con i rispettivi progetti professionali in corso.

Dal punto di vista della produzione, c’è un aspetto cruciale da risolvere: Scrubs è stato originariamente prodotto dalla 20th Television, ora di proprietà di Disney, mentre Lawrence ha un contratto di esclusiva con Warner Bros. TV. Questo rappresenta un ostacolo non da poco, ma il creatore dell’amatissima serie si è mostrato fiducioso circa il raggiungimento di una soluzione che possa mettere d’accordo tutti.

La nuova versione di Scrubs sarà dunque un ibrido, mostrando l’evoluzione dei personaggi che abbiamo lasciato nel 2010 ma introducendo anche nuove figure. Lawrence ha dichiarato che il cuore della serie rimarrà invariato: la storia di giovani specializzandi che entrano nel mondo della medicina, non per arricchirsi ma per seguire la loro vocazione. Il tono leggero ed umoristico della serie originale, con il suo approccio non convenzionale al mondo della medicina, sarà dunque mantenuto, ma verranno aggiunte nuove dinamiche per renderla più moderna ed al passo con i tempi.

Il ritorno di Scrubs rappresenterebbe una grande gioia per milioni di fan e speriamo che, finalmente, le voci circolate fino ad oggi si traducano in progetti concreti ed imminenti.