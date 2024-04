Scrivania regolabile: usa questo COUPON e risparmi 80€ (Amazon)

Cercavi una scrivania elettrica regolabile in altezza per la tua postazione? La grande occasione arriva su Amazon dove puoi acquistare questo modello da 110×60 cm con uno sconto di 80 euro che otterrai spuntando la casella del coupon sconto che trovi in pagina. Ti basta spuntare su “Applica coupon 80€” per avere subito lo sconto.

Scrivania regolabile in altezza: perché è un vero affare

Questa scrivania, del marchio Flexispot, è la soluzione ideale per te che desideri adottare uno stile di lavoro più sano e dinamico. Infatti, lavorare per lunghi periodi seduti può causare stress al corpo, ma questa scrivania consente di alternare tra posizione seduta e in piedi, aiutando a alleviare la fatica e mantenendo la concentrazione.

Dotata di un motore silenzioso e durevole, la scrivania assicura un ambiente di lavoro tranquillo, con un livello di rumore inferiore a 51dB. Il suo design permette di controllare facilmente l’altezza tramite pulsanti, con la comoda funzione di memoria che consente di regolarla rapidamente alle altezze preferite.

Le gambe robuste, strutturate a telaio a scatola e realizzate in acciaio, offrono stabilità e sicurezza durante l’uso, mentre il design del piede a forma di T largo garantisce stabilità anche quando la scrivania è alzata al massimo.

Il piano è ampio e realizzato in legno massello di alta classe offrendo spazio sufficiente per posizionare computer, notebook, documenti di lavoro e tutto quello che ti serve per mantenere un aspetto elegante e ordinato. Comfort, funzionalità e stile in un unico pacchetto: spunta il coupon sconto e risparmia subito 80 euro sull’acquisto.