Scopri come avere una potente Smart TV 4K UHD 55" a soli 359€

Con eBay le offerte non finiscono mai e in aggiunta hai anche super promozioni che abbattono alcuni prezzi già scontati. Come questa potente Smart TV 4K UHD 55″ di Sinudyne. Mettila subito in carrello a soli 369,99 euro! Sai come ottenere questo ulteriore sconto? Semplicemente inserendo il coupon SETTEMBRE2023 nell’apposita sezione dei codici sconto. Tutto qui e il gioco è fatto, anzi il risparmio è fatto.

Tra l’altro hai anche la consegna gratuita inclusa e la possibilità di pagarla in 3 rate a tasso zero. Sì, questo eccellente televisore di ultima generazione lo puoi pagare a soli 119,99 euro al mese, senza interessi. La prima rata al momento della conferma ordine, le altre due nei due mesi appena successivi. Cosa stai aspettando? Ascolta il richiamo di questo affare che deve essere tuo. Sii veloce, le scorte stanno finendo.

Smart TV 4K UHD 55″: Sinudyne ha creato una favola

Con la Smart TV 4K UHD 55″ di Sinudyne hai un televisore di ultima generazione smart con Android TV integrato. In pratica, puoi accedere a tutte le tue piattaforme, app e giochi preferiti direttamente dai suoi 55 pollici di schermo LCD. Inoltre, è anche compatibile con le nuove tecnologie di trasmissione DVB-T2 – HEVC Main 10, assicurandoti così la visione di tutti i canali in chiaro con codifica Mpeg4, l’ultima attivata.

Cosa stai aspettando? Approfitta ora di questa incredibile offerta, sono rimasti gli ultimi pezzi. Acquistala ora a soli 369,99 euro! Ovviamente ricordati di inserire il coupon SETTEMBRE2023 nell’apposita sezione dei codici sconto. Puoi anche pagarla a soli 119,99 euro al mese, in 3 rate tasso zero. Devi solo selezionare PayPal come metodo di pagamento e in pochissimi click attivare il mini finanziamento “Paga in 3 Rate“.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.