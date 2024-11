Scopa elettrica senza fili da 40Kpa con accessori a soli 99€, una follia

La tua casa è abbastanza grande e il tempo che pulisci i pavimenti da una parte i tuoi ragazzi li hanno già sporcati dall’altra? Allora diventa ancora più rapida con un aspirapolvere senza fili spettacolare a un ottimo prezzo. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello la scopa elettrica Ultenic U10 Ultra a soli 99,99 euro, invece che 139,99 euro.

Un ottimo sconto dunque del 29% e ti fa risparmiare 40 euro sul totale e ti permette di avere uno straordinario aspirapolvere senza fili con inclusi diversi accessori. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 20 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritta al servizio fallo subito cliccando qui.

Scopa elettrica senza fili a prezzo fuori di testa

Chiaramente è il prezzo che fa luccicare gli occhi ma ti assicuro che non è l’unica cosa interessante di questa scopa elettrica senza fili. Siamo di fronte a un ottimo prodotto in grado di velocizzare la pulizia dei pavimenti di casa tua e renderla anche più semplice. Infatti grazie alla sua potentissima aspirazione da 40 Kpa puoi raccogliere lo sporco in una sola passata e senza fatica.

Grazie ai suoi due accessori che troverai in confezione puoi pulire anche sui divani, materassi, tappeti, sedili dell’auto o zone difficili da raggiungere. Gode di un ottimo design con il tubo centrale estensibile e delle pratiche luci a LED poste davanti alla spazzola per vedere al meglio lo sporco che stai raccogliendo. E poi gode di un’autonomia di 40 minuti a velocità standard.

Se vuoi spendere il meno possibile e avere comunque un ottimo aspirapolvere senza fili allora questo fa al caso tuo. Perciò corri su Amazon e acquista la tua scopa elettrica Ultenic U10 Ultra a soli 99,99 euro, invece che 139,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritta ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonata fallo adesso cliccando qui.