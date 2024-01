SCONTO+COUPON per il Trapano-Avvitatore di Xiaomi!

Uno dei settori nei quali Xiaomi è più forte è sicuramente quello del fai-da-te. E in quest’articolo proprio di fai-da-te si parla. Per la precisione, del trapano Xiaomi 12V Max Brushless Cordless Drill. In questo momento potrai farlo tuo a soli 52,19€ invece di classici 77,99€ da listino. Il tutto, grazie codice sconto “CASA24”.

Tutte le caratteristiche del trapano Xiaomi

Il trapano, dotato di un potente motore brushless, non solo offre prestazioni elevate ma garantisce un funzionamento silenzioso e privo di scintille. Questo tipo di motore, oltre a garantire un ambiente di lavoro più tranquillo, si distingue per la sua maggiore efficienza energetica, consentendo una durata della batteria significativamente prolungata rispetto ai motori tradizionali.

Un elemento distintivo di questo trapano è il display che fornisce in tempo reale informazioni sulla modalità di funzionamento e sulla velocità. Questa funzionalità intuitiva semplifica il monitoraggio delle impostazioni, assicurando un utilizzo corretto e ottimale dello strumento.

Questo trapano ha la possibilità di passare agevolmente tra tre diverse modalità operative con un singolo tocco del pulsante. La modalità manuale offre un controllo preciso sulla velocità e sulla coppia, perfetto per applicazioni che richiedono precisione, come l’installazione di viti. La modalità automatica, invece, rileva autonomamente la coppia adeguata per ogni scenario di applicazione, risultando ideale per situazioni che richiedono potenza e versatilità, come la foratura di materiali diversi. La modalità a impulsi si rivela ottimale per applicazioni che richiedono un controllo preciso, specialmente su materiali delicati.

L’ergonomia non è trascurata, con un’impugnatura realizzata in gomma morbida che assicura il massimo comfort durante l’uso. La batteria al litio da 2.000 mAh, poi, contribuisce a garantire una lunga durata, consentendo la foratura di oltre 550 viti autofilettanti con una singola carica. Infine, il trapano si presenta come un kit completo, fornito di una vasta gamma di accessori, tra cui 24 punte in acciaio S2, un’asta di prolunga magnetica da 60 mm e una custodia idrorepellente.

Con questo trapano Xiaomi inizierai a lavorare come mai prima d’ora. Compralo subito a soli 52,19€, ma non dimenticare di inserire il codice “CASA24”.

