SCONTO SPAVENTOSO del 41% per la friggitrice ad aria Xiaomi Smart da 6,5L

Ormai le friggitrici ad aria sono diventate uno degli oggetti più desiderati di ogni cuoco e cuoca perché ti permettono di fare preparazioni più velocemente e anche più sane. Quindi ho deciso di segnalarti questa occasione che trovi solo su eBay. Si tratta della bellissima Xiaomi Smart da 6,5 litri che oggi puoi avere a soli 94,99 euro, invece che 159,99 euro.

Dunque siamo di fronte a uno sconto bello grosso del 41% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare una cosa come 65 euro sul totale. Non è certo una cosa che si vede tutti i giorni, quindi fai presto o rischi di perdere l’offerta.

Xiaomi Smart a prezzo super vantaggioso

Con la friggitrice ad aria Xiaomi Smart farai piazzi gustosi in poco tempo e in modo semplice. Grazie al suo cestello da 6,5 litri puoi cuocere tutto quello che desideri senza problemi per tante persone. E gode d 12 modalità preimpostate per cuocere in modo ancora più semplice tantissimi piatti prelibati.

Ha un design moderno ed elegante con un pratico display LCD che ti permette di vedere subito la modalità di cottura e di controllare la temperatura e il timer. Ha una temperatura massima di ben 220° C che offre quindi una cottura più veloce.

Non perdere tempo perché non ce n’è. A questo prezzo la vorranno tutti, Quindi vai immediatamente su eBay e fai tua la friggitrice ad aria Xiaomi Smart a soli 94,99 euro, invece che 159,99 euro. Ordinala ora per riceverla a casa tua in appena due giorni senza pagare la spedizione.