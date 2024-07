SCONTO SHOCK per The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (solo 36€!)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è il tanto acclamato seguito di Breath of the Wild. Vincitore di una miriade di premi, il secondo capitolo amplia a dismisura i poteri di Link, i quali rivoluzioneranno il suo modo di combattere e di esplorare il mondo. E se non vedi l’ora di giocarlo, ma non hai mai trovato l’offerta giusta, grazie ad Amazon puoi pagarlo solo 36,31€, anziché 54,90€!

Tutte le caratteristiche di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Come nel predecessore, potrai scalare montagne che si innalzano tra le nuvole, addentrarti in foreste rigogliose e scoprire grotte sotterranee piene di enigmi da risolvere. Ma questa volta, avrai a disposizione nuovi modi per esplorare che renderanno ogni passo un’avventura unica.

Link, infatti, torna in azione con nuove abilità come l’Ultramano, il Compositor, l’Ascensus e il Reverto, che gli permetteranno di esplorare il mondo in modi innovativi e di combattere con maggiore efficacia. Queste ampliano le possibilità di interazione con l’ambiente, offrendo soluzioni creative per superare ostacoli e sconfiggere nemici.

Questa volta, il protagonista dovrà esplorare quattro diverse regioni del mondo per trovare Zelda e fermare una minaccia incombente. Il percorso sarà irto di ostacoli, nemici potenti e enigmi complessi, ma Link sarà equipaggiato con i poteri dei quattro saggi: Vento, Fuoco, Fulmine e Acqua. Oltre a queste sfide, dovrà svelare i segreti del suo passato e del misterioso braccio meccanico che gli conferirà nuove abilità straordinarie.

Insomma, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom è un’avventura che ogni gamer dovrebbe vivere. Fallo tuo per soli 36,31€! Nonostante la copertina sia in tedesco, il gioco si avvierà tranquillamente in italiano!