Sconto MOZZAFIATO su eBay per Redmi 12, oggi a 149€ (-210€)

Gli edays di eBay rappresentano la migliore occasione a portata di mano per acquistare lo straordinario mediogamma Redmi 12, oggi al prezzo di un comune budget phone. Infatti, sfruttando l’incredibile sconto che ti fa risparmiare ben 210€, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra minima di appena 149€ – solo se inserisce il codice coupon di sconto “NOVEDAYS”.

Nonostante l’importante calo di prezzo e lo sconto fuori dal comune, lo smartphone Android a marchio Redmi ha tutte le carte in regola per soddisfare le tue personali esigenze: un bel design, un display di qualità e una scheda tecnica di tutto rispetto.

Redmi 12 è in caduta libera su eBay al prezzo più conveniente di sempre: occasione storica

Lo smartphone, infatti, ti sorprende con un buon pannello DotDisplay da 6.79 pollici super smooth e ad altissima risoluzione; sotto il cofano trova posto un buon processore octa core e una batteria da 5000 mAh di lunghissima durata. Come se non bastasse, il device sfoggia anche un modulo fotografico triplo con un sensore principale da 50MP. Redmi 12 è il telefono economico che stavi aspettando da tantissimo tempo: è perfetto per navigare in rete, telefonare, chattare sui social, giocare, ascoltare la musica, scattare foto di qualità e molto altro ancora.

Solo su eBay, e solo con le offerte shock degli edays, hai la possibilità di acquistare l’ottimo mediogamma Android di Redmi risparmiando ben 210€; mettilo subito nel carrello e preparati a riceverlo direttamente a casa in pochissimo tempo e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.