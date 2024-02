SCONTO IMPRESSIONANTE per il Monitor Smart di Samsung (139€ IN MENO)

Il protagonista di quest’offerta non è il classico monitor. Samsung Smart Monitor M5 presenta un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD. La vera chicca sta, però, nella possibilità di avere tutte quelle app come Netflix, Prime Video ecc. E in questo momento potrai pagarlo solo 199,90€ al posto dei classici 339,00€!

Tutte le caratteristiche dello Smart Monitor Samsung

Samsung Smart Monitor M5 ti offre accesso a una vasta gamma di app per Smart TV direttamente dal monitor. Connettiti facilmente al tuo smartphone, PC o console di gioco tramite HDMI, Bluetooth o Airplay, e goditi immagini vivide e realistiche con risoluzione Full HD e tecnologia HDR10. Inoltre, le modalità Eye-Saver e Flicker-Free proteggono i tuoi occhi riducendo l’affaticamento visivo.

Samsung Gaming Hub è una piattaforma di gioco che ti offre accesso ai migliori titoli senza hardware aggiuntivo ed è incluso in questo monitor. Grazie ai principali partner di streaming come Xbox Game Pass, NVIDIA GeForce Now e Google Stadia, puoi goderti i tuoi giochi preferiti. La tecnologia FreeSync Premium Pro, poi, riduce lo screen tearing e il lag, offrendoti un’esperienza di gioco senza interruzioni.

Non mancano le app di produttività integrate come Microsoft 365 direttamente sul monitor e collega il tuo PC in modalità wireless con DeX Wireless per un’efficienza lavorativa ottimale. Con l’app SmartThings, potrai controllare i tuoi dispositivi smart di casa direttamente dal monitor, trasformandolo in un centro di comando per la tua casa.

E con la funzione My Contents, potrai visualizzare i tuoi contenuti preferiti in un’unica schermata, scegliendo tra una varietà di temi e impostazioni per creare un ambiente di lavoro o di intrattenimento su misura per te.

Se il monitor perfetto avesse un nome, sarebbe sicuramente Samsung Smart Monitor M5. Fallo tuo subito per soli 199,90€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.