SCONTO FOLLE di 320€ per l'impastatrice Planetaria di Electrolux grazie al COUPON eBay!

Vuoi preparare degli impasti fatti in casa ma non hai troppo tempo o viglia di star lì a prepararli a mano? Grazie all’impastatrice planetaria E7KM1-4PB di Electrolux potrai. E c’è di più: grazie al folle sconto su eBay, potrai farla tua a soli 179,99€ invece dei classici 499,99€ di listino. Per averla a questo prezzo non dovrai far altro che inserire il coupon “PSPRFEB24” quando sei nel carrello.

Tutte le caratteristiche dell’impastatrice Planetaria di Electrolux

Dotata di un potente motore da 1200W, questa impastatrice offre una potenza impareggiabile per gestire qualsiasi tipo di impasto, che si tratti di pasta sfoglia leggera o di pane denso. Con i suoi 10 livelli di velocità, si adatta a ogni ricetta e assicura risultati eccellenti ogni volta.

Le due ciotole in acciaio inox, una da 4,8L e una da 2,9L, offrono la flessibilità necessaria per preparare grandi quantità o impasti più piccoli, garantendo sempre la massima versatilità.

Gli accessori inclusi soddisfano ogni esigenza culinaria: il gancio impastatore per impasti robusti come pane e pizza, la frusta a filo per montare albumi e creme, la frusta piatta per mescolare delicatamente ingredienti per torte e biscotti e la spatola in silicone per raccogliere gli ingredienti e pulire le ciotole con delicatezza. Inoltre, il coperchio per la lievitazione crea un ambiente ideale per la lievitazione degli impasti, garantendo risultati ottimali.

Facili da usare e pulire, gli accessori sono lavabili in lavastoviglie, assicurando una pulizia rapida e senza fatica. Con l’impastatrice planetaria Electrolux potrai creare impasti perfetti, pizze fragranti e dolci deliziosi con una facilità mai vista prima.

Con questa impastatrice planetaria E7KM1-4PB di Electrolux avrai una grande mano in cucina. Falla tua a soli 179,99€ grazie al coupon “PSPRFEB24“.