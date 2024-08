SCONTO FOLLE del 52% per la soundbar (con subwoofer) di Samsung!

Questa è l’offerta ideale per chiunque voglia migliorare il comparto audio del proprio angolo di cinema domestico. Su Amazon potrai far tua la soundbar Samsung HW-B650D/ZF, in abbinata al subwoofer, a un prezzo scontato del 52%: solo 157,99€!

Tutte le caratteristiche della soundbar Samsung

Con la combinazione di Dolby Audio e DTS Virtual , questa soundbar riesce a creare un suono tridimensionale capace di farti avvertire ogni dettaglio, dai dialoghi agli effetti speciali, mentre le basse frequenze, enfatizzate dal subwoofer incluso, aggiungono una profondità sonora incredibile.

E grazie alla Modalità Adaptive Sound, la soundbar ottimizza le impostazioni audio in tempo reale, assicurando che ogni contenuto venga riprodotto al meglio. In poche parole, la soundbar riconosce il contenuto audio e, in base ad esso, perfeziona le frequenze.

Se possiedi un televisore Samsung, puoi controllare la soundbar direttamente con il telecomando del tuo TV, semplificando ulteriormente la gestione dei dispositivi. E non solo migliora l’audio del tuo televisore, ma si integra perfettamente con gli assistenti vocali più diffusi, come Alexa e Google Assistant, permettendoti di controllare la soundbar con semplici comandi vocali.

Inoltre, la connessione Bluetooth ti permette di collegare simultaneamente due dispositivi mobili, come smartphone o tablet, rendendo semplice e immediato lo streaming della tua musica preferita. E quando la notte avanza e il volume deve abbassarsi, la “Modalità Notturna” garantisce un suono chiaro senza disturbare chi ti circonda.

Trasforma il tuo salotto in un cinema grazie alla soundbar Samsung HW-B650D/ZF che, con il Surround sound expansion, faranno tremare la tua casa a soli 157,99€ (invece degli originari 329,00€ di listino!).