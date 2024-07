SCONTO FOLLE del -43% per il robot da cucina Philips su Amazon (lo paghi solo 81€)!

Siamo sicuri che quest’offerta farà approdare un nuovo elettrodomestico nella tua cucina. Stiamo parlando del robot Philips HR7510/10, il quale ti offrirà la possibilità di avere più di 29 funzioni, tutte in un elettrodomestico! E il suo prezzo di listino (144,99€) diventa solo un brutto ricordo dato che lo pagherai solamente 81,99€!

Tutte le caratteristiche del robot da cucina di Philips

Questo robot multifunzione semplifica la preparazione di una vasta gamma di piatti, dal tagliare al frullare, dallo sminuzzare all’affettare, senza dimenticare la possibilità di tritare, montare, frustare, impastare, emulsionare e persino spremere agrumi grazie allo spremiagrumi in dotazione.

Il tutto è possibile grazie al potente motore da 800W che garantisce una lavorazione rapida ed efficiente di qualsiasi ingrediente, dai più duri come le verdure e i formaggi, agli impasti per pane e pizza. Inoltre, la tecnologia PowerChop combina la forma della lama, l’angolo di taglio e il design del recipiente interno per ottenere risultati eccellenti in termini di triturazione e sminuzzamento. Questo significa che è possibile ottenere tagli fini e uniformi con una sola passata!

Un altro aspetto che rende questo robot da cucina particolarmente pratico è la sua apertura sulla parte superiore che permette di inserire facilmente gli ingredienti nel recipiente senza doverli tagliare, rendendo l’intero processo di preparazione dei pasti più veloce e meno complicato. Nonostante il suo design compatto, il robot dispone di un ampio recipiente da 2,1 litri.

Per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione, tutti gli accessori sono lavabili in lavastoviglie e possono essere riposti all’interno del recipiente, consentendo un notevole risparmio di spazio.

Non puoi proprio farti scappare questo incredibile elettrodomestico per soli 81,99€. Approfitta subito dello sconto del -43%!