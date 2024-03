SCONTO del 70% per questo Tablet Android con 8GB di RAM e 256GB di memoria!

L’offerta che ti stiamo per presentare ha davvero dell’incredibile. Il tablet Jumper EZpad M11, dotato di caratteristiche al top come 8GB di RAM e 256GB di memoria, è protagonista di uno sconto del 70%! Il suo prezzo iniziale di 499,99€ è un brutto ricordo perché, grazie a questo ribasso, riuscirai a portartelo a casa per solo 149,99€!

Tutte le caratteristiche del tablet Android

Grazie al processore Octa-Core Unisoc T616 e con Android 12 (l’ultima versione del sistema operativo di Google), questo tablet offre una navigazione fluida, una maggiore sicurezza e nuove funzionalità.

Con il supporto per la connettività 4G LTE, 5G WiFi e GPS, potrai usufruire di internet ad alta velocità, scaricare le tue app preferite e navigare senza limiti. Grazie al GPS integrato, anche sfruttare le app di navigazione.

Con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, l’EZpad M11 di Jumper offre spazio più che sufficiente per le tue app, foto, video e musica. Inoltre, lo slot per schede microSD consente di espandere la memoria fino a 1TB (formato FAT32), garantendo che non ti manchi mai lo spazio di archiviazione.

Grazie ai quattro altoparlanti integrati, potrai goderti un’esperienza audio coinvolgente e immersiva. E il display da 10,1 pollici con risoluzione Full HD offre immagini vivide e dettagliate, consentendoti di goderti al meglio i tuoi film, video e giochi preferiti.

La sua batteria da 7000mAh offre fino a 10 ore di autonomia con una singola carica. Potrai trascorrere ore a guardare film, giocare e lavorare senza preoccuparti di rimanere senza energia quando ne hai più bisogno.

Non perdere questa fantastica occasione e fai subito tuo il bellissimo tablet Jumper EZpad M11 a soli 149,99€, al posto del prezzo di listino di 499,99€!