Sconto del 50% per Ring Video Doorbell 4 di Amazon (anteprima Prime Day)

L’offerta che ti sto per segnalare è davvero incredibile e sicuramente scadrà in poco tempo. Siamo di fronte a un’occasione del Prime Day in anteprima per cui per avvalertene devi essere iscritto al servizio. Se ancora non sei abbonato fallo subito cliccando qui. Così potrai portarti a casa il bellissimo videocitofono smart Ring Video Doorbell 4 di Amazon a soli 99,99 euro, invece che 199,99 euro.

Ebbene sì, ti assicuro che non ci sono errori di nessun tipo ma solo uno sconto gigantesco del 50% che oggi ti permette di risparmiare tantissimo. Con questo fantastico dispositivo semplicissimo da installare potrai vedere chi bussa alla porta anche quando sei lontano da casa e parlarci direttamente dal tuo smartphone.

Ring Video Doorbell 4 di Amazon a pochissimo

Con il Ring Video Doorbell 4 di Amazon puoi vedere chi suona a casa tua anche quando sei lontano, direttamente sul tuo smartphone. Potrai interagire con chi suona il videocitofono, grazie a un audio bidirezionale e un video in HD. È dotato anche di un sensore di movimento e si attiva appena fa una rilevazione.

Lo potrai installare in modo semplice senza la necessità di collegare nessun cavo. Quindi lo puoi posizionare ovunque. Scarichi l’app dedicata, lo colleghi alla tua rete WiFi di casa e il gioco è fatto. Ha un’alimentazione a batteria che dura a lungo ed è compatibile con Alexa.

Fai alla svelta perché difficilmente un’occasione del genere potrà rimanere ancora tanto tempo. Quindi prima che scada e tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo videocitofono smart Ring Video Doorbell 4 di Amazon a soli 99,99 euro, invece che 199,99 euro. Completa l’ordine adesso e lo riceverai a casa tua in pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ad Amazon Prime. Non sei ancora abbonato? Che aspetti? Fallo ora cliccando qui.