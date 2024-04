Sconto 50% e prezzo SHOCK: display 120Hz, 8/256GB, 5000 mAh e 64MP (149€)

Con lo sconto del 50% oggi da Amazon puoi portare a casa uno smartphone con prestazioni e scheda tecnica che proprio non ti aspetti! Non solo un ampio display con refresh rate da 120Hz, ma anche ben 8GB di memoria RAM (che puoi espandere virtualmente addirittura fino a 16GB), 256GB di storage interno e autonomia energetica enorme, grazie la batteria da 5000 mAh!

Per averlo a 149€ circa appena, attiva adesso il coupon direttamente sulla pagina del prodotto e completa il tuo ordine. Ricevi tutto in modo rapido e senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime.

Alimentato dal processore MediaTek Helio G99, offre prestazioni fluide e reattive grazie anche alla presenza di tanta RAM e parecchio storage interno. L’ottimo display FHD+ da 6,78″ vanta una super frequenza di aggiornamento da ben 120Hz, caratteristica più unica che rara in questa fascia di prezzo.

A sorprendere è anche la qualità della doppia fotocamera posteriore da 64MP + 13MP. Scatta foto nitide e dettagliate, con colori vividi e un alto livello di precisione. La fotocamera frontale da 20MP ti permette di scattare selfie mozzafiato che saranno pronti per essere condivisi con amici e familiari.

Con una batteria da 5000mAh, potrai utilizzarlo senza doverti preoccupare di rimanere senza energia. Inoltre, il sistema di ricarica rapida da 33W ti permette di riavere rapidamente il tuo smartphone al massimo della carica.

Questo smartphone offre anche una serie di funzionalità avanzate come NFC, Face ID, lettore di impronte digitali, OTG e jack da 3,5 mm. Sarai in grado di effettuare pagamenti senza contatto, sbloccare il tuo telefono in modo sicuro e veloce, trasferire dati facilmente e goderti la tua musica preferita con le cuffie tradizionali. Non manca la funzionalità dual SIM, dual stand by.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% su questo eccellente smartphone. Attiva rapidamente il coupon sconto in pagina su Amazon e completa al volo il tuo ordine per averlo a 149,99€ appena. Lo ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta: la disponibilità è limitata.