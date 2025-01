Sconti di San Valentino: HUAWEI FreeClip al MINIMO STORICO

In occasione delle offerte di San Valentino, HUAWEI propone le innovative cuffie FreeClip a un prezzo speciale di 155€. Inserendo il codice promozionale AHDSV8 al momento dell’acquisto, è possibile ottenere un ulteriore sconto dell’8%, rendendo questa offerta ancora più imperdibile. Lo sconto vale per tutte e 4 le colorazioni disponibili a listino.

Design innovativo e confortevole

Le HUAWEI FreeClip si distinguono per il loro design sferico minimalista e il sistema “C-bridge”, che garantisce una vestibilità sicura e confortevole. Ogni auricolare pesa solo 5,6 grammi, offrendo leggerezza e comodità durante l’uso prolungato. Il design open-ear permette di ascoltare la musica rimanendo consapevoli dell’ambiente circostante, ideale per l’uso quotidiano e durante l’attività fisica.

Dotate di un driver a doppio magnete da 10,8 mm, le FreeClip offrono una qualità del suono eccellente, con bassi potenti e voci chiare. La tecnologia AI Crystal-Clear Call assicura chiamate nitide, distinguendo efficacemente la voce dai rumori ambientali. Inoltre, gli auricolari sono certificati IP54 per la resistenza a polvere e acqua, garantendo durabilità in diverse condizioni.

La batteria offre fino a 8 ore di ascolto continuo con una singola carica, estendibili fino a 36 ore utilizzando la custodia di ricarica. Una ricarica rapida di 10 minuti fornisce fino a 3 ore di riproduzione audio. Le FreeClip possono connettersi simultaneamente a due dispositivi, facilitando il passaggio tra diverse fonti audio.

Dettagli della promozione

Non perdere l’occasione di regalare o regalarti le HUAWEI FreeClip a un prezzo speciale in occasione di San Valentino. Acquistale sul sito ufficiale di HUAWEI al prezzo promozionale di 155€ e inserisci il codice AHDSV8 al momento del pagamento per ottenere un ulteriore sconto dell’8%. Approfitta di questa promozione esclusiva per sperimentare un nuovo livello di comfort e qualità audio con le HUAWEI FreeClip.