Sconti di Carnevale Xiaomi: POCO X6 5G al prezzo più basso sul Mi Store (soli 289,90€)

Il nuovo medio gamma POCO X6 5G è tra i protagonisti della promozione Sconti di Carnevale del Mi Store, il negozio ufficiale di Xiaomi.

POXO X6 5G 12+256GB in offerta al prezzo più basso sul Mi Store

Il modello X6 5G di POCO presenta un display AMOLED da 6,67 pollici, refresh rate a 120 Hz e fino a 1.800 nits di luminosità. Si tratta di un ottimo display, che conferma fin da subito le intenzioni di Xiaomi a proporre uno smartphone medio di gamma superiore.

Sul fronte hardware, l’X6 in offerta monta il processore Snapdragon 7s Gen 2 a 4 nm, 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Una scheda tecnica di tutto rispetto, che va a migliorare in maniera sensibile i numeri della concorrenza.

Un altro suo punto di forza è l’autonomia extra-large. Merito di una batteria da 5.100 mAh e di una ricarica rapida fino a 67W, in grado di portare lo smartphone dallo 0 al 100% in appena 44 minuti.

POCO X6 5G, nella versione 12+256GB.

