Sconfiggi il caldo dentro casa con la Xiaomi Smart Tower Fan in super offerta

Il ventilatore portatile da terra Mi Smart Tower Fan di Xiaomi offre una brezza delicata, leggera e variabile. Grazie a un livello di rumorosità basso e l’efficienza energetica, è una delle soluzioni migliori per chi sta cercando un prodotto di questo tipo per la sua casa, avendo un budget inferiore a 100 euro.

Te ne parliamo oggi perché proprio in queste ore si trova in offerta sul Mi Store, il negozio online ufficiale di Xiaomi, al prezzo scontato di 89,99 euro invece di 149,99 euro. E se sei un nuovo utente dello store, benefici di un coupon di 10 euro che abbassa il prezzo a 79,99 euro.

Ventilatore Xiaomi Smart Tower Fan in offerta a 89,99 euro sul Mi Store

Sono diverse le caratteristiche chiave del ventilatore da terra Xiaomi. Tra queste si annovera il motore a frequenza variabile, in grado di garantire un notevole risparmio energetico rispetto ad altri prodotti simili e un livello di rumorosità più basso.

Per quanto riguarda l’efficienza energetica, Xiaomi sottolinea come con l’utilizzo del suo ventilatore siano sufficienti 3,48 kWh per avere un’estate fresca. Il dato si basa sulla potenza di 3,5 W del ventilatore e sull’utilizzo per 6 giorni del volume d’aria al massimo.

Inoltre, supporta il controllo vocale intelligente grazie ad Alexa e Google Assistant. In questo modo, sia per accendere che per regolare il ventilatore è sufficiente la propria voce.

L’ottimo ventilatore Xiaomi Smart Tower Fan è in offerta a 89,99 euro sul Mi Store, con la possibilità di beneficiare di un extra sconto di 10 euro in carrello se si sta effettuando per la prima volta un acquisto sul negozio ufficiale della casa asiatica. Le spese di spedizione sono gratuite.