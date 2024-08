Scheda SD 256GB: va presa subito a meno di metà prezzo (53€)

La scheda SD SanDisk Extreme PRO da 256GB è la scelta perfetta per chi ha bisogno di un ampio spazio di archiviazione per dati e contenuti multimediali, assicurando prestazioni di alto livello sia in fase di lettura che di scrittura. La sua costruzione robusta la rende super resistente anche in condizioni al limite.

Approfitta di questa eccezionale promozione: oggi su Amazon puoi ordinare la scheda SD con un incredibile sconto del 55%, pagando solo 53 euro invece dei consueti 119 euro.

Prezzo disintegrato per la scheda SD SanDisk da 256GB

Questa eccellente scheda SD SanDisk offre una velocità di lettura fino a 200 MB/sec e una velocità di scrittura fino a 140 MB/sec, rendendola ideale per la registrazione di video in 4K, perfetta per action camera e droni. La scheda SD SanDisk Extreme PRO è progettata per resistere a urti, temperature estreme, raggi X e acqua, garantendo affidabilità e lunga durata nel tempo. Inoltre, grazie al software “RescuePRO Deluxe”, puoi recuperare in un attimo i file cancellati accidentalmente.

Non perdere questa occasione irripetibile: metti subito nel carrello la scheda SD SanDisk Extreme PRO da 256GB a meno della metà del prezzo originale, beneficiando anche della consegna veloce e gratuita.