Scendi in pista col Volante Logitech G923 in SCONTO!

Il volante con pedaliera Logitech G923 è sicuramente uno dei più rinomati del mercato. Grazie al force feedback, questo volante ti farà sentire come in pista mentre giochi ai tuoi videogame di corsa preferiti. E grazie all’incredibile sconto Amazon, è disponibile a un prezzo di soli 259,99€ invece degli originari 409,99€!

Uno dei migliori volanti da gaming!

La rivoluzionaria tecnologia TrueForce di Logitech sfrutta sia l’hardware che il software del volante per creare un ritorno di forza autentico e immersivo. Capace di simulare le vibrazioni del terreno, le condizioni meteorologiche e altri elementi ambientali, TrueForce offre un’esperienza di guida veramente unica e coinvolgente.

Realizzato con materiali pregiati, tra cui un volante in metallo spazzolato con rivestimento in pelle cucita a mano e pedali in metallo lucido, il G923 è dotato di funzionalità avanzate come un selettore a 24 posizioni, LED RPM e controlli personalizzabili. La personalizzazione continua con il software G HUB di Logitech, che consente di regolare la sensibilità del volante, i livelli di ritorno di forza e la configurazione dei pulsanti, garantendo un’esperienza di guida su misura.

Il contagiri integrato nel volante G923 è un elemento utile, mostrando direttamente la gamma RPM nei giochi che supportano la tecnologia TrueForce. Questo permette ai giocatori di monitorare le proprie prestazioni e rimanere focalizzati sulla gara. Il pedale del freno progressivo, che simula un sistema frenante sensibile alla pressione, offre un feedback preciso e crescente con la pressione, garantendo un controllo ottimale della frenata per un’esperienza di guida ancora più realistica.

Scendi subito in pista direttamente dalla tua cameretta con questo volante da gaming Logitech G923 a soli 259,99€, con uno sconto di 150€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.