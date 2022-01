Tim Cook guiderà Apple nel "magico" mondo del metaverso

Nella giornata di ieri il CEO di Apple, Tim Cook, ha dichiarato in una teleconferenza che l'azienda ha esplorato le recenti innovazioni e vede un grande potenziale nell'area del metaverso.

Tim Cook vuole investire nel metaverso

“Siamo un'azienda dedicata all'innovazione. Esploriamo sempre tecnologie nuove ed emergenti ed è un'area molto interessante per noi. Abbiamo 14.000 app ARKit sull'App Store e ora sono milioni di utenti. Abbiamo visto molto potenziale in questo spazio e stiamo investendo di conseguenza“, ha affermato Tim Cook.

Non di meno, il CEO della compagnia di Cupertino ha affermato che la carenza di chip è un problema a livello di settore. Di fronte a queste sfide, la catena di approvvigionamento di Apple si sta muovendo nella giusta direzione e, al momento, non vede alcun motivo per ripensare le stesse in una nuova ottica.

Il metaverso è, in realtà ,un'idea che crede che in futuro le persone utilizzeranno dei visori per realtà virtuale per svolgere molte attività. Ciò include il lavoro, la partecipazione a eventi e la socializzazione. Non c'è dubbio che ci sarà concorrenza quando questo raggiungerà correttamente il mercato. Tuttavia, per ora, Meta (Facebook) è già avanti.

Horizons Workrooms è uno spazio di rete per conferenze in realtà virtuale sviluppato dall'ufficio londinese di Facebook. Questo prodotto “porterà miliardi di dollari all'anno“. Facebook ci ha investito per molti anni, sperando di sviluppare un “metaverso” per consentire alle persone di comunicare nel cyberspazio. Secondo The Telegraph, gli utenti di Facebook con Oculus possono utilizzare Horizons per tenere riunioni virtuali su Internet. Inoltre, ogni avatar rappresenterà un utente.

Questo potrebbe essere solo l'inizio. Secondo il CEO di Facebook Mark Zuckerberg, Horizons potrebbe essere il primo passo nella trasformazione di Facebook. Si sta trasformando da una “società sociale” simile a Twitter o SnapChat ad una “società metaversa”.

L'anno scorso, Zuckerberg ha informato gli investitori di un progetto molto promettente. Ha detto che l'azienda stava anche lavorando per trasformarsi in una “società di nuova generazione”. In poche parole, intende creare un ambiente virtuale simile a Ready Player One. Permetterà agli utenti di interagire in uno spazio digitale. Inoltre, questa tecnologia sarà guidata da aziende come Facebook e molte altre. Pare che Apple sarà una di queste.