Apple è nuovamente la regina del mercato degli smartphone

Il mercato globale degli smartphone ha registrato, per la prima volta in quasi 5 anni, dei guadagni pressocché incredibili. Le spedizioni annuali hanno toccato la quota di 1,39 miliardi di unità nel 2021. Ma nonostante una crescita del 4% su base annua, le vendite annuali sono rimaste ancora inferiori ai livelli pre-pandemia a causa della carenza di componenti che, insieme all'impatto della pandemia da CoVid-19, ha causato uno stallo delle vendite; questo è quanto rivelato da Counterpoint.

Il mercato degli smartphone si riprende e Apple guida il settore

Per fare un confronto, le spedizioni globali di smartphone sono state le più alte di sempre nel 2017, raggiungendo 1,55 miliardi di unità, un record che – ancora oggi – non è stato eguagliato.

Il ripristino della crescita è stato guidato dalla domanda repressa post-picco della pandemia in regioni come il Nord America, l'America Latina e l'India. Negli Stati Uniti, c'è stato un primo boom di vendite grazie ai melafonini con modem 5G di Apple, la serie iPhone 12 rilasciata nel 2020. E in India, le buone vendite sono derivate da tassi di sostituzione più elevati, una migliore disponibilità e opzioni di finanziamento più interessanti. La Cina è stata una sorpresa, su tutti i fronti.

Le spedizioni globali di smartphone di Apple sono cresciute del 18% su base annua e hanno raggiunto il picco di 237,9 milioni di unità nel 2021 grazie all'ottima risposta per la serie iPhone 12 e 13. La società con sede a Cupertino è diventata persino il principale brand di telefonia in Cina, superando Vivo e di conseguenza Samsung, come marchio di telefoni numero 1 a livello globale nel quarto trimestre del 2021.

Anche le spedizioni globali di Xiaomi hanno raggiunto un livello record, per un totale di 190 milioni di unità nel 2021, con una crescita del 31% su base annua. Sebbene quest'ultima abbia ottenuto buoni risultati nella prima metà dell'anno, la carenza di forniture nel secondo semestre del 2021 ha fatto sì che scivolasse in quinta posizione nel suo paese d'origine.

Si unisce a quanto sopra menzionato anche OPPO, l'ennesimo OEM che ha raggiunto spedizioni record nel 2021, crescendo del 28% e vendendo 143,2 milioni di unità. Vivo è cresciuta del 21% su base annua, raggiungendo spedizioni annuali di 131,3 milioni di unità lo scorso anno. Questo grazie alla sua forte penetrazione nel mercato ffline e all'ampio portafoglio di prodotti. Tuttavia, è calata del 9% su base annua nel quarto trimestre del 2021, dopo essere stata detronizzata da Apple in Cina.