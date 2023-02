Sanremo 2023: tutte le novità della quarta serata da vedere in streaming

Il Festival di Sanremo 2023 è giunto alla sua quarta serata. Manca davvero poco alla finalissima, quando scopriremo chi sarà il vincitore della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana. Un appuntamento importante quello di questa sera, anche particolarmente simpatico e diverso dal solito.

Se non vuoi perdertelo, ti consigliamo di sintonizzarti su Rai 1 già dalle 20:30. Se ti trovi all’estero o in viaggio e vuoi vederlo in mobilità allora devi assolutamente installare sul tuo dispositivo Rai Play. Questa piattaforma di streaming live e on demand ti permetterà di non perdere la quarta serata in diretta.

In Italia ti basterà scaricare l’applicazione ufficiale, installarla e accedervi registrando un nuovo account. All’estero, invece, sarà necessario affiancare alla visione l’ausilio di una buona VPN. Tra le tante disponibili ti consigliamo NordVPN, specializzata proprio per questo. Oltre a garantirti una connessione sicura abbatte tutti i limiti.

Sostanzialmente, potrai cambiare posizione virtuale selezionando, in questo caso, un server italiano. Così facendo la tua connessione partirà dall’Italia tramite NordVPN anche se fisicamente ti trovi in un altro Paese. Grazie al tunnel crittografato il tuo streaming sarà anonimo e con la larghezza di banda illimitata sarà senza buffering.

Sanremo 2023: tutte le novità in programma per la quarta serata

Concentriamoci ora sulle novità in programma per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Prima fra tutte la partecipazione dei cantanti. Questa sera non ci saranno ospiti particolari, ma saranno proprio loro i protagonisti di una gara esilarante che li metterà alla prova duramente.

Presentato e condotto da Amadeus, con la partecipazione della co-conduttrice Chiara Francini, il Festival della Canzone Italiana tornerà indietro nel tempo per un viaggio nella musica degli anni passati. Infatti, i cantanti in gara si esibiranno presentando una cover realizzata dal repertorio anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000.

Con uno strappo alla regola, le canzoni potranno non essere necessariamente in lingua italiana. Un ricco programma è stato imbandito per la quarta serata del Festival di Sanremo 2023. Guardala in diretta streaming grazie a Rai Play anche dall’estero con NordVPN.

