Sanremo 2023: come vedere tutte le repliche in streaming

Avresti voluto vedere il Festival di Sanremo 2023 in diretta, ma a causa del lavoro o di altri impegni non ti è stato possibile? Non preoccuparti, abbiamo la soluzione giusta per te. Infatti, puoi rivedere tutte le volte che vuoi le repliche del Festival in streaming on demand.

Come? È molto semplice e intuitivo. Per prima cosa devi scaricare l’app Rai Play sul tuo dispositivo. Può essere uno smartphone, un tablet, un computer o una smart TV. Una volta installata avviala e registra un nuovo account per avere così accesso in futuro a eventuali liste dei preferiti.

Una volta terminato questo procedimento non devi far altro che entrare nella Home Page di Rai Play e selezionare i contenuti dedicati al Festival di Sanremo 2023. Li dovresti trovare ben visibili. Altrimenti puoi sempre recuperarli nella sezione “Catalogo” e “Programmi” seguendo l’ordine alfabetico.

Sanremo 2023: come vedere le repliche dall’estero

Se ti trovi all’estero il procedimento per vedere le repliche del Festival di Sanremo 2023 è lo stesso. L’unica cosa che cambia è la possibilità di accesso a Rai Play, limitata dalle restrizioni geografiche imposte da questa piattaforma di streaming live e on demand.

Per aggirarle, tramite un metodo del tutto legale, devi installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Questa VPN è stata realizzata proprio per offrire una connessione dati senza limiti né censure. Installa la sua app disponibile per tutti i sistemi operativi.

Una volta pronta avviala e accedi utilizzando l’account registrato in fase di acquisto. Poi entra nella sezione server per cambiare la tua posizione virtuale. Scegli un server italiano così che Rai Play riconosca la tua connessione come proveniente dall’Italia.

Ora accendi NordVPN cliccando sul bottone Quick Connect. Dopodiché entra di nuovo in Rai Play. Così hai accesso a tutte le repliche di Sanremo 2023 in streaming anche dall’estero senza alcun problema. Acquista NordVPN adesso che è in promo al 63% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.