Sanremo 2023: come vedere la finale in streaming, anche dall'estero

Questa sera, dalle ore 20:35, andrà in onda la finale della settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. C’è grande attesa per questo evento così importante per il mondo della canzone. Tutti non vedono l’ora di scoprire quale sarà quest’anno il vincitore. Ecco la classifica aggiornata:

Marco Mengoni – Due vite Ultimo – Alba Lazza – Cenere Mr. Rain – Supereroi Giorgia – Parole dette male Tananai – Tango Madame – Il bene nel male Rosa Chemical – Made in Italy Elodie – Due Colapesce e Dimartino – Splash Gianluca Grignani – Le parole che non ti ho detto Coma Cose – L’addio Modà – Lasciami Articolo 31 – Un bel viaggio LDA – Se poi domani Leo Gassman – Terzo cuore Paola & Chiara – Furore Ariete – Mare di guai Mara Sattei Duemilaminuti Colla Zio – Non mi va Gianmaria – Mostro Cugini di campagna – Lettera 22 Levante – Vivo Olly – Polvere Anna Oxa – Sali Will – Stupido Shari – Egoista Sethu – Cause perse

Puoi vedere o ascoltare in diretta l'ultima puntata del Festival della Canzone Italiana sintonizzandoti su Rai 1 o su Radio 2. Se ti trovi in viaggio o non sei connesso al digitale terrestre puoi sempre optare per la soluzione live streaming con Rai Play.



Sanremo 2023: streaming, programma e novità della finalissima

Lo streaming della finalissima di Sanremo 2023 verrà trasmessa su Rai Play dalle ore 20:35. A condurla sarà sempre Amadeus. Come co-conduttrice per questa serata speciale è stata scelta nuovamente Chiara Ferragni. Nondimeno, anche i super ospiti saranno di alto livello.

Amadeus ha personalmente invitato la mitica e intramontabile Ornella Vanoni che, in queste occasioni, ha sempre saputo intrattenere il pubblico non solo con la sua voce, ma anche con la sua ironia. Oltre a lei il palco dell’Ariston ospiterà anche Gino Paoli e i Depeche Mode.

Ospite d’eccezione oltre alla canzone italiana è il Presidente dell’Ucraina

L’ospite programmato per la finale del Festival di Sanremo 2023 è il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelencky. Diversamente da quanto annunciato non si collegherà in diretta, ma Amadeus leggerà un suo scritto. Questa decisione ha suscitato alcune polemiche, ma come si sa non è possibile accontentare tutti.

Per quanto riguarda i cantanti in gara, avremo modo di riascoltare tutte le canzoni che verranno interpretate dalla prima all’ultima. Questo permetterà al pubblico di votare il proprio cantante preferito per favorirlo. La media di tutti i voti stabilirà la classifica finale.

Non perderti la finalissima del Festival di Sanremo 2023, stasera dalle 20:35. Puoi guardarla in streaming ovunque, anche dall'estero. Installa subito Rai Play, registrati con un nuovo account

