SanDisk Extreme: la microSD da 128GB ora è tua a soli 22€ (-52%)

Il tuo smartphone ha poca memoria e stai cominciando a esaurirsi? Invece di cambiarlo potresti semplicemente acquistare una microSD. Il costo è più basso e l’efficienza assicurata. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello SanDisk Extreme da 128 GB a soli 22,49 euro, invece che 46,99 euro.

Con questo sconto del 52% in questo momento potrai risparmiare la bellezza di oltre 24 euro sul totale. Non è certo una promozione che trovi tutti i giorni, quindi fai alla svelta. Con questa fantastica scheda TF avrai tante soluzioni a disposizione. È compatibile con tutti i dispositivi, non solo gli smartphone.

SanDisk Extreme da 128 GB a un prezzo minuscolo

Oggi con una piccolissima spesa puoi risolvere il fastidioso problema della memoria che si esaurisce. Con questa scheda microSD potrai archiviare tutto quello che vuoi risparmiando la memoria interna del tuo smartphone o tablet. Grazie alla classe A2 il caricamento delle prestazioni delle app sarà molto più veloce.

Gode di una velocità di lettura fino a 160 MB/s e di scrittura fino a 90 MB/s. Questo ti permette di scaricare velocemente qualsiasi dato e portarlo dal tuo smartphone al PC, o viceversa, in un secondo. Inoltre gode di protezioni per essere resistente in condizioni estreme di alta o bassa temperatura, è impermeabile, resistente agli urti e ai raggi X.

Sicuramente uno dei migliori affari di oggi ma devi fare alla svelta. Perciò dirigiti adesso su Amazon e acquista la tua SanDisk Extreme da 128 GB a soli 22,49 euro, invece che 46,99 euro. Se completi l’ordine subito la riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.