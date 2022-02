Samsung Week MediaWorld: prodotti scontati fino a 250 euro

Sei pronto a farti una scorpacciata di prodotti Samsung? Grazie alla fantastica iniziativa di MediaWorld potrai acquistare tantissimi articoli scontati fino a 250 euro! Non ci credi? Allora metti nel carrello l'incredibile Samsung Galaxy S21 FE 5G 128Gb e acquistalo a soli 549 euro, invece di 719 euro. Risparmia ben 200 euro grazie alla Samsung Week di MediaWorld. Consegna gratuita per questo smartphone Android top di gamma. Potente e affidabile, questo modello è davvero equilibrato. Ottimo rapporto qualità prezzo con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Samsung Week MediaWorld: un'occasione speciale per risparmiare

Samsung Week MediaWorld è l'opportunità giusta per risparmiare parecchi soldi acquistando prodotti di altissima qualità. Sono tantissimi e super scontati a seconda della loro fascia di prezzo:

con una spesa di almeno 250 euro , avrai diritto a 50 euro di sconto :

, avrai diritto a : con una spesa di almeno 500 euro , avrai diritto a 100 euro di sconto ;

, avrai diritto a ; con una spesa di almeno 1.000 euro, avrai diritto a 250 euro di sconto.

Incredibile vero? Ad esempio, puoi acquistare il bellissimo Samsung Galaxy Tab S6 WiFi 64GB a soli 299 euro, invece di 349 euro. Cambia il tuo modo di prendere appunti grazie all'incredibile S Pen inclusa nella confezione. Ti sembrerà di scrivere su un foglio di carta e con un semplice gesto trasformerai in testo ciò che hai scritto a mano libera. Leggero, sottile e compatto con la sua scocca in metallo non solo è resistente, ma anche piacevole da tenere in mano.

Infine, un altro top di gamma tra gli smartphone, il Samsung Galaxy A52s 5G tuo a soli 299 euro, invece di 349 euro. Ancora più veloce grazie alla rete dati mobile di nuova generazione e tutta la potenza del 5G. Streaming, download e trasferimento dati non sono mai stati così rapidi. Il suo display da 6.5″ Super AMOLED FHD+ è stato progettato per darti la stessa luminosità al sole come al buio. Comodo da tenere in mano, leggero da portare sempre con te e potente per non cedere a nulla, lo rendono il tuo compagno di viaggio ideale dal quale non vorrai più separarti.