Samsung ViewFinity S9, l'anti Apple Studio Display scende di prezzo: tuo a 1.123€

Il Samsung ViewFinity S90PC è un monitor da 27 pollici con risoluzione 5K (5120×2880), progettato per soddisfare le esigenze di professionisti che necessitano di immagini estremamente dettagliate e accurate. Questo monitor, disponibile su Amazon a un prezzo scontato del 30%, passando da 1.599 € a 1.123,29€, offre un eccellente rapporto qualità-prezzo, ponendosi come un’alternativa all’Apple Studio Display decisamente interessante.

Il ViewFinity S9 si distingue per il suo pannello IPS con una copertura del 99% del gamut DCI-P3 e una luminosità massima di 600 nits, che garantisce colori vividi e un’ottima visibilità anche in ambienti luminosi. Inoltre, è dotato di Smart Hub, che lo trasforma in una sorta di Smart TV, permettendo l’accesso a piattaforme di streaming senza la necessità di un PC. Il monitor include anche una webcam 4K con funzionalità di auto-framing, perfetta per videoconferenze, anche se la qualità dell’immagine potrebbe non essere all’altezza in condizioni di scarsa illuminazione.

Dal punto di vista della connettività, il monitor è ben equipaggiato con una porta Thunderbolt 4, un’uscita Mini DisplayPort e diverse porte USB-C, rendendolo versatile per collegamenti a vari dispositivi. Tuttavia, va notato che la frequenza di aggiornamento è limitata a 60Hz, rendendolo meno adatto per il gaming competitivo, ma comunque eccellente per la produttività e la creazione di contenuti visivi.

Il design elegante, con finitura argentata e un supporto regolabile in altezza e inclinazione, rende il ViewFinity S9 non solo funzionale ma anche un complemento estetico per qualsiasi spazio di lavoro. Nonostante alcuni compromessi, come la costruzione prevalentemente in plastica e la mancanza di certificazione HDR avanzata, questo monitor rappresenta una scelta eccellente per chi cerca un’alternativa più accessibile e versatile rispetto a monitor di fascia alta come quelli di Apple. Non perdere l’occasione di averlo ad un prezzo fortemente competitivo: approfitta subito dello sconto del 30%.