Samsung userà ancora i chip Exynos nei futuri Galaxy S23

Pare che Samsung userà ancora i processori proprietari Exynos a bordo dei prossimi flagship di punta; stiamo parlando dei dispositivi che faranno parte della serie Galaxy S23.

Come tutti sappiamo, i grandi annunci per il 2022 sono terminati. Le compagnie stanno già pensando ai prodotti che arriveranno sul mercato nel 2023. Sulla serie Galaxy S del prossimo anno infatti, i rumor hanno iniziato ad emergere da diversi giorni e adesso, in una recente fuga di notizie abbiamo appreso inediti dettagli sulla formazione in arrivo. Sembra che la compagnia sia intenzionata ad utilizzare ancora i processori Exynos di nuova generazione a bordo dei suoi gadget.

Se ricordate, in passato erano emersi diversi leaks che prevedevano l’assenza totale delle soluzioni Exynos sugli smartphone di punta futuri di Samsung.

Samsung Galaxy S23: cosa sappiamo sui processori?

A ribadire queste indiscrezioni ci ha pensato il noto insider del web Ice Universe con un post su Weibo. L’uomo ha dichiarato che la divisione Samsung MX non è soddisfatta delle prestazioni dei chip Exynos; al contrario, apprezza le performance dei chip Qualcomm, come abbiamo avuto modo di constatare anche noi. Tuttavia, pare che i dirigenti del marchio non vogliano abbandonare le soluzioni proprietarie in favore delle controparti Qualcomm. Continuerà ad esserci il divario di processori a seconda dei mercati di riferimento.

I report poi suggeriscono che il SoC Exynos 2300 di Samsung potrà sfidare lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm sotto tutti i punti di vista. Da altri leaks apprendiamo che la gamma Galaxy S23 del prossimo anno sarà identica a quella di quest’anno, ma avremo schermi più luminosi, consumi energetici migliorati e non solo. Ci dovrebbero essere tre modelli: quello standard, il Plus e l’Ultra. Quest’ultimo potrebbe essere dotato di un sensore ISOCELL da 200 Mpx avente una dimensione di 1/1,3 pollici e pixel di dimensioni 0,6μm. Dovrebbe migliorare anche l’apertura che potrebbe passare a f/1.7.

Se cercate l’attuale top di gamma del brand sudcoreano, vogliamo ricordarvi che il Galaxy S22 5G da 6,1″ si trova su Amazon a 710,00€ con spedizione gratuita inclusa nel prezzo.

